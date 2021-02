Małgorzata Tomaszewska pieje z zachwytu nad ciążą Idy Nowakowskiej: "Mówiła, że jedyne, czego jej brakuje, to właśnie DZIECKO"

Ags 31 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Własnie się mega zaskoczyłam, sprawdzając ile ta Tomaszewska ma lat, myslałam ze 40 to już tak na 100 procent, nawet podejrzewalam że 45 i dobrze sie trzyma, no ale że to rocznik 89! tego się nie spodziewałam. Strasznie staro wyglada. I tu muszę przyznać trochę się uśmiechnęłam do swojego odbicia w lustrze.