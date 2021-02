Ida Nowakowska ekscytuje się ciuszkami dla niemowląt i zdradza, jak jej upływa ciąża: "Tańczę i uśmiecham się"

Ida 23 min. temu zgłoś do moderacji 52 2 Odpowiedz

niech wezmie od mojej siostry na tydzień brzydko mówić dziecko które jest roślinka zobaczymy jak będą ćwierkać. Bo ona tvpis nie jest w stanie oglądać. A teraz kaza jeszcze nosić zdeformowane płody bez głowy czy twarzy przez całe 9 miesięcy gdzie i tak po porodzie te dziecko umrze tyle ze z jakimi konsekwencjami dla kobiety już nawet nie mówię o psychice, ale ćwierka pocięta macica, i o kolejne dziecko mogłaby się starać dopiero po 2 latach o ile by w ogóle się ktoś zdecydował bo skoro wady genetyczne to nie wiadomo czy zmów się to nie przytrafi i znów czekać aż kolejne dziecko umrze i 2 lata na zajście o ile po tylu cesrkach by mogła i o ile płód by nie obumarł jak u mojej ciotki i w ogóle by się nie stała bezpłodna. A po aborcji zachodzi się w ciąże po 2 miesiącach. Kto ma w tym interes?