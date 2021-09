Wdzięczna losowi Anna Wendzikowska wyznaje: "Nie mogę uwierzyć, że zarabiam na życie, robiąc TAK WYRĄBISTE RZECZY"

W środę Anna Wendzikowska brylowała na polskiej premierze najnowszej odsłony przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać". Celebrytka nie zapomniała rzecz jasna pochwalić się wyjściem przed instagramowym obserwatorami i zamieściła w sieci kilka zdjęć, na których pozuje wystrojona w króciutką kreację z falbanami. W dołączonym do fotografii swoim wpisie Ania podkreśliła, że podczas imprezy nie tylko przechadzała się po ściance, lecz również prowadziła całe wydarzenie. Dodatkowo, jak zdradziła, zaledwie kilka dni wcześniej miała okazję przeprowadzić wywiady z Danielem Craigiem i innymi członkami obsady.

Wydarzenia ostatnich dni skłoniły Wendzikowską do życiowych refleksji. W najnowszym wpisie celebrytka wyznała obserwatorom, że jest wyjątkowo wdzięczna za swój los i pracę, która jest dla niej czystą przyjemnością.

Są takie dni, kiedy odczuwanie wdzięczności za życie, jakie się wiedzie, jest bardzo proste. W niedzielę robiłam wywiady z Danielem Craigiem i resztą aktorów "No Time To Die", a wczoraj wieczorem prowadziłam premierę filmu. Dziękuję (...) za zaproszenie do tego "joba", który nie był pracą, a przyjemnością - rozpoczęła wpis Wendzikowska.