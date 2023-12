Weronika Marczuk wspomina skandal, w który została wplątana przez "AGENTA TOMKA": "Przeszłam przez PIEKŁO"

Weronika Marczuk wspomina aferę z "agentem Tomkiem"

Przypomnijmy, Weronika Marczuk w 2009 roku została zamieszana w głośną aferę. Celebrytka, która wówczas spełniała się m.in. jako jurorka "You Can Dance", została oskarżona przez Kaczmarka o przyjęcie łapówki za pomoc w prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-Technicznych. W efekcie Marczuk została zatrzymana przez CBA i spędziła trzy doby w areszcie, który opuściła po wpłaceniu kaucji. Ostatecznie w 2011 roku prokuratura wycofała zarzuty przeciwko celebrytce, uznając, że ta nie dopuściła się korupcji. Kaczmarek publicznie przeprosił zaś kobietę. Cała afera niewątpliwie odbiła się jednak na wizerunku Marczuk.

W obliczu niedawnych doniesień na temat "agenta Tomka" Weronika Marczuk udzieliła obszernego wywiadu "Faktowi". W rozmowie celebrytka powróciła pamięcią do afery sprzed lat oraz opowiedziała o dotkliwych konsekwencjach skandalu, z którymi musiała się zmierzyć. Zapytana przez dziennikarkę tabloidu o stosowane przez Kaczmarka metody, Marczuk stwierdziła, że nie był to pojedynczy przypadek, lecz cała "machina" wykorzystywana przez CBA do realizowania celów. Zaznaczyła także, iż nie tylko ona stała się ofiarą tego typu metod.