Weronika Rosati mówi o TRAUMIE po wypadku i zdradza, czy ma KONTAKT z Piotrem Adamczykiem! (WIDEO)

W trakcie podróży na plan filmu "Wkręceni" auto prowadzone przez Adamczyka wpadło w poślizg i wjechało do rowu. Aktor wyszedł z tego bez szwanku, natomiast Weronika trafiła do szpitala ze zmasakrowaną nogą . Aktorka przeszła operację i długą rehabilitację, a i tak - jak twierdzi - nie odzyskała pełnej sprawności.

Mimo że jestem w obcasach, to paradoksalnie nie znaczy, że nie odczuwam regularnie bólu. Ona ma ograniczoną sprawność. Ja bardzo poważnie traktuję rehabilitację i chodzę na pilates i jogę, gdzie to wzmacnia mięśnie. Jednym słowem, dbam o to, żeby ta noga była w jak najlepszej formie. No, ale starzeję się, więc wiadomo, że takie osłabione punkty, które uległy jakiemuś urazowi, z czasem mogą się pogorszyć - wyznaje Rosati.