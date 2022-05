Weronika Rosati pielęgnuje rodzinny kult Elizabeth Taylor. Nadal nie uświadomiła córce, że gwiazda NIE ŻYJE: "Nie chciałam jej fundować traumy"

W ostatnich latach Weronika Rosati wielokrotnie dawała wyraz temu, że mała Elizabeth doskonale wie, po kim otrzymała imię. Wspomniała już, że córka "mówi z amerykańskim akcentem, że nazywa się Elizabeth Taylor " , co było odbierane z umiarkowanym entuzjazmem. Zdaniem wielu aktorka pozbawia w ten sposób córkę poczucia indywidualności, jednak Rosati nie ma podobnych zmartwień.

Teraz aktorka udzieliła "Vivie" obszernego wywiadu, w którym ponownie poruszyła jej ulubione tematy. Mówiła więc o międzynarodowej karierze, godzeniu macierzyństwa z aktorstwem i oczywiście oElizabeth Taylor . Na pytanie o to, czy mała Ela wie, po kim otrzymała imię, aktorka odpowiedziała twierdząco, jednocześnie przytaczając pewną anegdotę z ich życia. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że córka Weroniki nadal nie jest świadoma, że ich największa idolka nie żyje...

Tłumaczyłam jej, że ma imię po Elizabeth Taylor, która była piękną, mądrą kobietą i wspaniałą aktorką. Miałyśmy zresztą zabawną sytuację. W hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, był basen dla dzieci i Ela nie chciała wyjść z wody. Długo ją namawiałam, w końcu użyłam ostatecznego argumentu: "Kochanie, zbieraj się szybko, bo jedziemy do domu Elizabeth Taylor". "Naprawdę jedziemy do domu Elizabeth Taylor?!", zawołało z wody moje dziecko. Natychmiast zadziałało - wspomina i dodaje: Pierwszy raz w życiu znalazłam się w sytuacji, kiedy musiałam wytłumaczyć dziecku, że ktoś nie żyje i nie wiedziałam, co powiedzieć. Jeszcze nie przerobiłam tego tematu, nie chciałam jej zafundować jakiejś traumy, więc powiedziałam, że akurat dziś Elizabeth nie ma. Ela była bardzo rozczarowana.