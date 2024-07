Weronika Rosati pokazała, jak wygląda jej amerykańska niedziela z CÓRKĄ i pupilem. Elizabeth rośnie jak na drożdżach? (ZDJĘCIA)

Weronika Rosati, mimo że pokazuje córkę w internecie, dba o jej prywatność. Dziewczynka najczęściej pozuje do zdjęć bokiem lub stojąc tyłem do obiektywu. Na najnowszych zdjęciach Weronika zdecydowała się jednak po prostu "zablurować" twarz pociechy. Trzeba przyznać, że to praktyka dość rzadko spotykana w social mediach celebrytów.