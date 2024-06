Weronika Rosati szczerze o samodzielnym macierzyństwie. Jej córka pyta o tatę? "W Los Angeles widzi zróżnicowane modele rodzin" (WIDEO)

Kstki 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

, Nie rozmawia z córką na temat rodziny, na temat ojca, bo córka co jest za mała, a kiedy będzie na to czas. Córka musi sobie jakoś odpowiedzieć na te braki. Dlaczego tak się stało. Ludzie rozmawiajcie z dziećmi, wprawdzie ich językiem ale no trzeba rozmawiać. Jeśli nie wiecie jak no to z psychologiem się skontaktuje, przeczytajcie jakieś materiały ale nie zostawiajcie dzieci z ich myślami i głowami bardzo źle się to dla nich skończy i dla was. Zadziwia mnie że ktoś ma pieniądze na drogą torebkę a nie na sesję z psychologiem żeby pomóc własnemu dziecku które jest dla niej priorytetem jak twierdzi