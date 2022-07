Weronika Rosati składa hołd Stanom Zjednoczonym: "Moja córka jest RDZENNĄ AMERYKANKĄ! Chodzi na summer camp"

Dopiero co pisaliśmy o najnowszym wywiadzie Nataszy Urbańskiej i planowanym przez nią podboju międzynarodowego rynku muzycznego, a już na tapet wpadła kolejna gwiazda, która lubi pochwalić się zagranicznym sukcesem, zanim takowy osiągnie. Mowa naturalnie o Weronice Rosati , która z lubością od lat rozpowiada wszem i wobec o swojej obsesji na punkcie Elizabeth Taylor, przy okazji bezkrytycznie zachwycając się Stanami Zjednoczonymi. Tym razem również na łamach "Wprost" doszło do starcia dwóch showbiznesowych tytanek. Do wspólnej rozmowy z Werą usiadł nie kto inny jak dawno niewidziana Katarzyna Burzyńska . Jej efekt? Czysta komedia.

Weronika wciąż ma do stacji żal o to, że umniejsza jej osiągnięciom.

Ja od początku kariery mierzę się z tym, że pewne rzeczy przechodzą w Polsce niezauważone albo świadomie pominięte. Projekty, w których gram, to raczej projekty popularne lub cenione w międzynarodowym świecie filmowym . Wydaje mi się, że niektórzy dziennikarze nie zadają sobie trudu, żeby sprawdzić informacje u źródła. Ja cały czas gram: gram w międzynarodowych filmach, filmach polskich, ale to widocznie mniej ich interesuje.

Ciekawi tylko, do jakiej rangi kina, skoro przecież nie do "szmir", Rosati zalicza takie arcydzieła jak choćby Porady na zdrady z 2017 roku? Przypomnijmy tylko, że ten oto film - z udziałem Rosati - zawiera w ramach lokalizacji produktu cały dialog skupiony wokół parówek .

To nie jest kwestia Ameryki, ale genów, mam to we krwi. Mój tata kilka razy w tygodniu jeździ na rowerze. Ja, jak miałam 7-8 lat, prosiłam mamę, by zapisała mnie na basen, tenis, balet, akrobatykę, nawet na zajęcia w cyrku. Odkąd pamiętam, zawsze ćwiczyłam. Dziś najchętniej chodzę na hiking - marsz po wzgórzach - i jogę.