Wersow rodziła w luksusowym apartamencie. Wyliczono, ile kosztował ją kilkudniowy pobyt w szpitalu. SPORA SUMA...

Wersow i Friz zostali rodzicami. Już pokazali światu wyczekiwaną córeczkę

Wersow i Friz wynajęli na czas porodu luksusowy apartament w krakowskim szpitalu

Nam zależało na tym, żeby mieć prywatność. Chyba tego nigdzie nie wspominałam… jak byłam na operacji piersi, okazało się, że większość tego oddziału mnie kojarzyło. Powodowało we mnie dyskomfort, bo wychodziłam cała obolała, a pani dzwoniła po znajomych, żeby zrobili sobie ze mną zdjęcia (...). Teraz jak wybieraliśmy miejsce do porodu, to głównie sugerowaliśmy się tym, żeby mieć swoją przestrzeń, żeby nikt nam nie przeszkadzał, żeby każdy szanował nasza prywatność. (...) To jest coś, co myślę jest warte swojej ceny i coś, co jest dla nas najważniejsze - tłumaczyła.