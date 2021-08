Wersow wykupiła licencję na LUSTRZANE ODBICIE logo, którego przez lata bezprawnie używała. Autorstwa innego artysty...

Po ukazaniu się filmu w sieci Wersow szybko odniosła się do zarzucanych jej czynów, wyrażając głęboką skruchę za swoje zachowanie. Dziewczyna zgłosiła się nawet do artysty, obiecując finansową rekompensatę za swoje przewinienie, jednak ten nie odpisał na jej wiadomość. Zapewniła też, że nie zamierza już korzystać z logo sowy.

Za bardzo nie czułam jeszcze odpowiedzialności do tego, że powinnam się z nim skontaktować i tak dalej, co było tak naprawdę dużym błędem. Stwierdziłam, że jeżeli się od tego odsunę, przestanę to używać, to tak naprawdę będzie OK, a nie było OK - przekonywała Wersow w nowym wideo Ekipy.