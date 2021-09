Wesoła plażowiczka Joanna Liszowska tęskni do wakacyjnej aury i pozuje BEZ MAKIJAŻU (FOTO)

Joanna Liszowska niegdyś należała do pierwszej ligi rodzimego show biznesu, a producenci niemal bili się o to, aby wystąpiła w ich produkcjach. Dziś aktorka nieco wycofała się ze ścianek i choć nadal grywa w popularnych serialach, to była zmuszona ustąpić miejsca innym koleżankom z branży.