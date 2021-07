Joanna Liszowska pręży się przy balustradzie i "WYGLĄDA JAK JENNIFER LOPEZ" w nowej fryzurze (FOTO)

Przed laty Joanna Liszowska zaliczana była do czołówki rodzimych celebrytek. Regularnie gościła na ściankach i brała udział w programach telewizyjnych, które pomagały jej podtrzymywać zainteresowanie. Dziś sytuacja nieco się zmieniła, a Liszowska dużo bardziej przykłada się do kolejnych ról niż do bywania na salonach.