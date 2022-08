Wiadomo, kto zastąpi Sylwię Grzeszczak w "The Voice of Poland"! Jest pewne zaskoczenie...

"The Voice of Poland" to flagowy talent show emitowany na antenie TVP. Zwykle co sezon organizowane są trzy edycje: oprócz tradycyjnej, o wygraną rywalizują dzieci oraz seniorzy. Producenci chcą zrobić wszystko, by każda edycja była dopięta na ostatni guzik i dlatego szukają nowych gwiazd, które sprawdzą się w roli jurorów.

Do tej pory nieznane było nazwisko jednej trenerki, która miała dołączyć do Marka Piekarczyka, Justyny Steczkowskiej oraz Tomsona i Barona w "zwykłym" "The Voice". "Super Express" poinformował, że do tego grona dołączy... Lanberry, która zastąpiła Sylwię Grzeszczak. To spore zaskoczenie, gdyż wcześniej nie była ona wymieniana w gronie kandydatek do zasiadania w jury.

Lanberry to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Znana jest z takich utworów jak "Plan awaryjny", "Piątek" czy "Ostatni most". Tworzy hity nie tylko dla siebie, ale też dla innych. To ona jest autorką "Superhero" Viki Gabor czy "Anyone I want to be" Roksany Węgiel. Obie z tymi piosenkami wygrały dziecięcą Eurowizję.

35-latka, zanim zrobiła medialną karierę, sama próbowała swoich sił w "The Voice of Poland". Wystąpiła w trzeciej edycji, ale nie przeszła etapu przesłuchań w ciemno. Wówczas w jury zasiadali Maria Sadowska, Edyta Górniak i Marek Piekarczyk. Z tym ostatnim spotka się ponownie w 13. edycji - już w innej roli.

Wcześniej spekulowano, że wśród trenerów "The Voice of Poland" znajdą się Tatiana Okupnik i Piotr Kupicha. Te doniesienia się jednak nie sprawdziły. 13. edycja programu emitowana będzie na antenie TVP 2 od września.

