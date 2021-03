"Wiadomości" UBOLEWAJĄ nad wynikami Telekamer: "Konkurs był NIEWIARYGODNY"

Telewizja Polska pod rządami naznaczonego przez PiS Jacka Kurskiego tak bardzo obraziła się na kapitułę tegorocznych Telekamer, że postanowiła nawet wydać w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Sądząc po rozległym lamencie na temat tego, jak to niby Edward Miszczak wykupił statuetki dla swoich formatów (choć nie wszyscy laureaci pochodzą z TVN), było do przewidzenia, że o "niesprawiedliwości" szerzącej się na tym świecie posłuchamy jeszcze trochę w wieczornym wydaniu czwartkowych Wiadomości . Oczywiście intuicja nas nie zawiodła.

Chociaż to zdecydowanie nie serial komediowy, niektórzy zaśmiali się w tym momencie. Mimo takiej [wielkiej] widowni aktorzy "Stulecia winnych" nie mogli liczyć na Telekamerę. Ta powędrowała za to do twórców "BrzydUli" telewizji TVN. To serial, który śledzi ponad 500 tysięcy widzów, a więc ponad 5 razy mniej niż "Stulecie winnych". (...) Sprawdzając pozostałe kategorie, wyniki tegorocznych Telekamer wyglądają podobnie. Większa widownia zazwyczaj znaczy, że statuetki nie będzie. (…) Oglądany przez ponad 3,5 miliona widzów "The Voice Senior" w plebiscycie głosów miał otrzymać mniej niż "Nasz nowy dom" z niemal trzykrotnie mniejszą widownią - narzekali dziennikarze TVP.