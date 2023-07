"Wiadomości" TVP wzięły na celownik Jerzego Stuhra. Przy okazji oberwali też inni celebryci: "Niektórym WOLNO WIĘCEJ"

Jerzy Stuhr zdecydowanie nie cieszy się ostatnio najlepszą prasą. Jeszcze niedawno cały kraj mówił o tym, że spowodował kolizję, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, a na tym najwyraźniej nie koniec medialnego skandalu. Co ciekawe, na nowo rozkręcił go sam zainteresowany, który stwierdził w wywiadach, że wspomniany wybryk to "błahostka", a on sam "przecież nic nie zrobił".