WIDOWISKOWY koncert Quebonafide: Brodka spuszczona z sufitu, Mata w makijażu clowna, Bedoes przebrany za "kondoma"... (ZDJĘCIA)

Kuba Grabowski , znany lepiej jako Quebonafide , od kilku lat święci triumfy jako jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Artysta mocno wyróżnia się na tle kolegów z branży dzięki krzykliwemu wizerunkowi, wpadającym w ucho kawałkom i wyjątkowej kreatywności. 30-latek posiada też ewidentną smykałkę do zarabiania pieniędzy.

"Psycho Relations Tour" rozpoczęła się 21 kwietnia i potrwa do 27 maja. Koncepcję widowiska muzyk zrealizował wspólnie z reżyserem teatralnym Grzegorzem Jarzyną, który ma na koncie między innymi realizację filmu Doroty Masłowskiej - "Inni ludzie". Do projektu Grabowski zaangażował cały zastęp kolegów i koleżanek z branży, którzy wsparli go na scenie. Wśród nich wymienić można m.in takie osobistości, jak: Mata, Michał Wiśniewski, Brodka, Sokół, Malik Montana, Bedoes, Natalia Szroeder, Daria Zawiałow czy Ralph Kamiński.