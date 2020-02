Depresyjny Quebonafide prezentuje BRAK TATUAŻY w najnowszym teledysku do utworu z Natalią Szroeder. Poznajecie?

Wygląda na to, że spora część utworów, które znajdą się na płycie, będzie dotyczyć postaci Natalii Szroeder , prywatnie partnerki artysty. W pierwszej upublicznionej piosence raper poświęca swojej miłości całą zwrotkę, gdzie opisuje ją pieszczotliwie jako osobę z branży, w której, " żeby sprzedać płytę, trzeba sprzedać d*pę" .

W ostatni poniedziałek światło dzienne ujrzał kolejny singiel z płyty, zatytułowany Jesień. Powstał on we współpracy z Natalią, która wykonuje w nim refreny. Zarówno tonacja, jak i tekst piosenki wypadają wyjątkowo smutno. Podmiot liryczny rapuje o swojej niechęci do stolicy, psychicznych załamaniach i niegodnych zaufania ludziach.