Widzowie "DD TVN" ROZWŚCIECZENI po emisji reportażu o matkach: "To nie jest normalne"

Pracuję z mamą jedenastolatka i jestem lekko przerażona. Dzwoni do niego 10 razy dziennie, mówi o której logopeda, gdzie ma iść, do jakiej sali, do jakiej klasy, jaką będzie miał lekcję, przypomina co ma zaprezentować (często pracę którą ona sama zrobiła), a z matmy dostałeś 3 to w środę poprawimy, każe mu dzwonić jak już będzie w świetlicy, za pół godziny przyjdzie tato, zadzwoń jak będziesz w domu bla bla.. uważam, że go upośledza. Ja w jego wieku nie miałam telefonu, rodzice czasem pomogli w lekcjach, chodzili na wywiadówki ale człowiek sobie radził sam.. strach pomyśleć co wyrośnie z tych niesamodzielnych dzieciaków.