Widzowie ocenili duet Drzyzgi i Skórzyńskiego w "DDTVN". Tęsknią za Woźniak-Starak: "Nieprzemyślana, ZŁA DECYZJA"

widz ddtvn 3 min. temu

Pani Kazen, trudno przyznać się do porażki , co?! To pani zatrudniła rozenek, która rozwaliła TVN-owi śniadaniówkę a pani zwolniła fajne osoby. To pani powinna odejść natychmiast z p. Rozenek na czele.