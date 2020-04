Wielkanocna Katy Perry prezentuje ciążowe krągłości w kostiumie zająca (FOTO)

To jednak nie jedyny powód do radości w życiu Katy i Orlando. Na początku marca Perry w klipie do utworu Never Worn White ogłosiła światu, że wraz z ukochanym oczekują narodzin swojego pierwszego potomka. Ostatnio przyszli rodzice w dość oryginalny sposób zdradzili również, że już za kilka miesięcy powitają na świecie córeczkę. Na swoim instagramowym profilu Katy zamieściła zdjęcie wysmarowanego różowym tortem Blooma, mające sugerować, że ich pociecha będzie właśnie płci żeńskiej.