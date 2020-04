Ciężarna Katy Perry porównuje swoje zdjęcia sprzed i w trakcie kwarantanny. Fani: "Wolimy Cię w naturalnej wersji" (FOTO)

Gość 55 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Mnóstwo filtrów i fotoszopa. Ale nie ma się co dziwić, każdy wstawi zdjęcie na którym wyszedł korzystnie, to normalne. Bardziej śmieszą mnie ludzie, którzy wierzą że ona właśnie tak wygląda naturalnie xd prawdziwie wygląda na tych zdjęciach "no make up" które zrobili z ukrycia paparazzi, czyli już nie tak ładnie