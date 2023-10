Wielki triumf Huberta Hurkacza w Szanghaju! Polak zarobił OLBRZYMIE PIENIĄDZE

To jest jego czas. O tym, że Hubert Hurkacz wróci z Szanghaju bogatszy o co najmniej 3 miliony złotych, wiadomo było już w sobotę, kiedy to rozłożył na korcie Sebastiana Kordę w półfinale ATP 1000. Wciąż nie wiadomo było jednak, jak poradzi sobie w finale ze swoim rywalem Andriejem Rublowem. To właśnie wynik tego meczu miał zadecydować o kolejnych milionach nagrody i oczywiście ogromnych sukcesach sportowych.