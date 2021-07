Wimbledon. Hubert Hurkacz wygrał z Rogerem Federerem!

Hubert Hurkacz w środowym pojedynku zdeklasował ośmiokrotnego mistrza Wimbledonu Rogera Federera. Tym samym Polak awansował do półfinału turnieju Wielkiego Szlema. Wcześniej udało się to tylko Jerzemu Janowiczowi.

Hubert Hurkacz ma zaledwie 23 lata i pochodzi z Wrocławia. Pasją do tenisa zaraziła go mama, Zofia, medalistka mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Polak zaczął bywać na korcie już jako trzylatek i od początku marzył o wielkich turniejach. W jego ślady idzie też młodsza siostra, Nika.

I jak?! Będzie finał Wimbledonu z Polakiem?! Jaka to jest piękna historia!!! Huber Hurkacz dość gładko 3-0 pokonał najwybitniejszego współczesnego tenisistę Rogera Federera i awansował do półfinału najbardziej prestiżowego i najsłynniejszego turnieju na świecie czyli Wimbledonu!! Tylko jeden Polak doszedł tak daleko - Jerzy Janowicz w 2013 roku - ekscytował się Maciej Dowbor. Hubert ma szansę poprawić ten wynik i stać się pierwszym polskim singlistą w historii, który awansował do finału imprezy wielkoszlemowej!! A ma dopiero 24 lata i jak widać wciąż się rozkręca!! Ostatnich 10 miesięcy polskiego tenisa to jakiś kosmos!! - napisał.