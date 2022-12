Wiktoria Cwynar zapadła na tajemniczą chorobę: "Na ciele pojawiały się rany i krwiaki. Przestałam SAMODZIELNIE CHODZIĆ"

O Wiktorii Cwynar zrobiło się głośno przed trzema laty, gdy modelka oskarżyła publicznie swojego byłego partnera, rapera Karty , o stosowanie wobec niej przemocy domowej. Na dowód swoich słów zamieściła nagrania, w których słychać było muzyka zwracającego się do młodszej o 8 lat partnerki w wulgarny sposób. W odpowiedzi Jakub Jankowski (bo tak brzmi jego imię) zarzucił dziewczynie, że ta zmyśla, pragnąc zniszczyć w ten sposób jego karierę.

W czwartek Wiktoria Cwynar zdobyła się na odwagę, żeby wyjaśnić powód absencji w sieci i opowiedzieć o swoim mrożącym krew w żyłach przypadku. 25-latka ujawniła na śledzącym ją internautom, że od pewnego czasu w jej życiu rozgrywa się niekończący się horror - dziewczyna zmaga się z tajemniczą chorobą, w wyniku której została przykuta do łóżka . Dla zobrazowania swoich słów modelka zamieściła zdjęcia przedstawiające jej pokryte strupami, plamami i siniakami ciało.

Kilka miesięcy temu zostałam nagle zabrana karetką do szpitala - zaczęła Wiktoria. Spędziłam tam miesiąc. Nie piłam i nie jadłam przez 14 dni (dopiero po 14. żywienie pozajelitowe), wymiotowałam żółcią kilkanaście razy na godzinę, na całym moim ciele pojawiały się krwiste wybroczyny zlewające się w rany, moje stawy puchły podwajając swoją wielkość i pokrywały się krwiakami, aż wreszcie przestałam samodzielnie chodzić. To wszystko przy akompaniamencie niewyobrażalnego bólu, nie do opisania słowami. Już 3 miesiąc cierpię. Nie jestem w pełni samodzielna.