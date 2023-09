Wiktoria Kozar z "Hotelu Paradise" komentuje dramy w nowej edycji i staje murem za Łucją: "Nie chciałabym być na jej miejscu" (WIDEO)

Na warszawskim evencie pojawiła się uczestniczka piątej edycji "Hotelu Paradise", która udzieliła Pudelkowi wywiadu na temat tego, co obecnie dzieje się w show. Z racji tego, że Wiktoria Kozar jest na bieżąco z show i śledzi losy uczestników, wie co się dzieje. Influencerka nie przebierała w słowach i postawiła na totalną szczerość.

Co zaskoczyło zwyciężczynię i jaki ma stosunek do Łucji?

Nie wiem do końca czy to są pozytywne emocje, czy negatywne. Bardziej negatywne, ale dla widza są to super emocje. Z dnia na dzień czekam na nowy odcinek, ale troszkę ten sezon jest za bardzo… Nie wyobrażam sobie być w sytuacji Łucji, przykro się na to patrzy. Nie wiem, dlaczego oni do niej czują nie chęć. Łucja nic nie zrobiła, musi walczyć o przetrwanie w hotelu - podkreśliła.