Willa Violetty Villas zamienia się w ruinę. Synowa diwy ubolewa, że gmina nie chce pomóc w jej odbudowie. "Cierpimy strasznie"

Miało być muzeum, jest ruina

Stworzono za to własny pseudodom pamięci, który funkcjonuje na dziwnych warunkach i jest nie do końca zgodny z faktami - ubolewa.

Co dalej z willą Violetty Villas?

Dom stoi i niszczeje. Cierpimy więc strasznie, że nie można go zwiedzać, że jest zamknięty na kłódkę i nie nadaje się do niczego - mówi Małgorzata Gospodarek.

Gmina zdecydowała, że utrudni nam dojazd do posesji i zamknęła drogę dojazdową, przerabiając ją na ścieżkę rowerową i stawiając tam szlaban . W tej chwili praktycznie nie mamy dojazdu do posesji. Tak się pięknie zachowali - podkreśla Gospodarek.

To dla niego niezwykle sentymentalne miejsce. Liczymy, że osoba, która kupi nieruchomość, będzie wrażliwa na to, kim była Violetta Villas, nie zapomni o niej i znajdzie pomysł na ten dom. Zależy nam, by legenda Violetty nie umarła. To naprawdę wyjątkowe miejsce - mówi synowa diwy.