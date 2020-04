William i Kate świętują 94. urodziny Elżbiety II: "Życzymy Jej Wysokości Królowej wszystkiego najlepszego!" (FOTO)

Tom Moore 35 min. temu zgłoś do moderacji 22 16 Odpowiedz

Dlaczego unikacie jak diabeł święconej wody jednego z najbardziej popularnych od 3 tygodni w Wielkiej Brytanii i na świecie tematów, którymi zajmują się chętnie tabloidy oraz plotkarskie portale, takie jak Pudelek? Otóż 99-letni brytyjski weteran II Wojny Światowej (służył w Burmie) kapitan Tom Moore postanowił zrobić z okazji zbliżających urodzin (100 lat kończy 30. kwietnia) 100 takich samych spacerków po podwórku przy domu, a każdy spacer to 25 metrów. Córka pana kapitana wrzuciła ten pomysł do Sieci, a zamiarem było zebranie JEDNEGO TYSIĄCA funtów od Brytyjczyków, żeby wspomóc zmagającą się z epidemią koronawirusa służbą zdrowia NHS (odpowiednik polskiego NFZ). Kapitan Moore jest w pełni sprawny umysłowo, ale swoje spacery wykonywał przy pomocy chodzika, na którym musi się opierać. Akcja stała się największym charytatywnym wydarzeniem Wielkiej Brytanii w okresie epidemii. Do wczoraj ludzie wpłacili 28 MILIONÓW funtów i kwota cały czas rośnie. Gratulowało bardzo skromnemu Tomowi Moore wiele słynnych osób świata, między innymi księżna Kate i książe William. OCZYWIŚCIE – ani jeden pens, ani jeden funt nie trafią do kieszeni kapitana Moore i jego rodziny. NO I PATRZCIE – nie trzeba tysięcy ludzi jak z WOŚP, nie trzeba medialnego cyrku, przelotów F-16 i wypływania łodzią podwodną, żeby zebrać w trzy tygodnie kwotę WIĘKSZĄ niż Owsiak po całorocznych przygotowaniach. Na dodatek – NIKT nie zagarnął kilku milionów funtów, żeby panu kapitanowi Moore i jego rodzinie zapewnić luksusowe życie! Może TA WŁAŚNIE oczywista RÓŻNICA jest bardzo niewygodna dla wielbiących Owsiaka i WOŚP ludzi z WP/ Pudelka/ TVN i stąd takie zawzięte milczenie?