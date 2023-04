Wiosenny Maciej Musiał zażywa relaksu pod kwieciem magnolii i sączy wodę z kryształu (ZDJĘCIA)

28-letni Maciej Musiał dojrzewał na ekranach telewizorów, z czasem wyrastając na jednego z popularniejszych aktorów młodego pokolenia. Chociaż on sam raczej nie opowiada o prywatności, to wydaje się, że właśnie to jest składnikiem jego popularności. Każde zdjęcie, jakie wrzuca na Instagram, zbiera furę komentarzy i polubień.