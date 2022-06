Maciej Musiał otworzył WŁASNĄ KNAJPĘ! "Cafe za dnia, bar i podrygi po zmierzchu"

Od czasu zakończenia emisji "Rodzinki.pl" Maciej Musiał nie zwalnia tempa i prężnie rozwija karierę aktorską. 27-latek ma już nawet na koncie pierwsze zagraniczne sukcesy - aktor pojawił się w pierwszym sezonie serialowej adaptacji "Wiedźmina", a wkrótce zobaczymy go w kolejnej produkcji Netfliksa - serialu "1899". Wszystko wskazuje jednak na to, że Maciej nie zamierza ograniczać zawodowej aktywności jedynie do występów przed kamerą. Ostatnio gwiazdor postanowił bowiem spróbować swoich sił także w branży... gastronomicznej.

Hate it or love it - the underdogs on top. Mój brat Maciej otworzył lokal @cafe.podrygi, mój brat @zigoremtrening zaraz otwiera swoją siłownię, moi bracia 2115 są numer 1, a "Bedoesiary" to najwspanialszy fanbase świata - podpisał post szczęśliwy z sukcesu przyjaciół.