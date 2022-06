Maciej Musiał eksponuje MUSKULATURĘ, opierając się o ferrari. "Fura, brawura i TWOJA CÓRA"

Od czasu występów w "Rodzince.pl" Maciej Musiał bez wątpienia przeszedł długą drogę. 27-latek wciąż nie zwalnia tempa i z powodzeniem pracuje na to, by nie zapisać się w pamięci widzów jako serialowy syn Tomasza Karolaka. W ubiegłym roku aktor zakończył studia na krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, od dłuższego czasu starannie dobiera także produkcje, w których występuje, konsekwentnie dążąc do spełnienia marzeń o zagranicznej karierze. Maciek miał już na przykład okazję zagrać w serialowej adaptacji "Wiedźmina", wkrótce będzie go także można podziwiać w kolejnej produkcji popularnej platformy.