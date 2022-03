Maciej Musiał świętuje 98. urodziny dziadka wyjątkowymi kadrami z dzieciństwa (ZDJĘCIA)

Fani Macieja Musiała jego kolejne zawodowe poczynania mogą śledzić na Instagramie. Choć aktor nie należy do osób, które dokumentują w sieci każdy swój krok, okazjonalnie dzieli się także z obserwatorami nowinkami ze swojego życia prywatnego czy zdjęciami w towarzystwie najbliższych. Maciej szczególnie chętnie pokazuje światu zdjęcia w towarzystwie swojego dziadka, Mariana Markiewicza, który jest mu wyjątkowo bliski. We wtorek Musiał opublikował na swoim profilu specjalny wpis poświęcony dziadkowi. Okazja była szczególna - pan Marian właśnie skończył 98 lat.

27-latek nigdy nie ukrywał, że dziadek jest ważną osobą w jego życiu i łączy go z nim wyjątkowa więź. Aktor wielokrotnie publicznie podkreślał, jak bardzo kocha dziadka, zdarzało mu się także opowiadać o nim w wywiadach. Jakiś czas temu w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradził na przykład, że to właśnie pan Marian - weteran wojenny - nauczył go miłości do ojczyzny. W ubiegłym roku Maciej i jego dziadek wspólnie wystąpili także w spocie zachęcającym do szczepień na COVID-19.