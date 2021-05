Umorusany Maciej Musiał zagra w kolejnej międzynarodowej produkcji Netfliksa! Stoją za nią twórcy "Dark"

Sebastian 32 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Drodzy komentujący.. założyłem dla swojego starszego brata zbiórkę. Nie wiem jak mogę Was przekonać do pomocy.. nie wiem. Czuje bezsilność. Sam jeszcze się uczę, mam praktyki i nie pracuje. Nie jestem wstanie nic zrobić. Mama też jest bezsilna ze względu na ojca z którym brat jest skłócony. To są naprawdę skomplikowane sprawy. Naprawdę nie śpimy spokojnie z myślą, że brat śpi gdzieś po krzakach. Brat też jest zamknięty w sobie i nigdzie nie szuka pomocy nawet nie chce o nią prosić. Ale chce z Waszą pomocą mu pomóc. Zorganizować mu wyjazd za granicę do pracy, ale nie mamy kompletnie nic. Proszę Was o pomoc. Wiem, że jak wyjedzie to sobie poradzi.. bez spacji; pomagam . pl / czarne barwy