Wodzianka od Kuby Wojewódzkiego ROZPACZA po stracie pracy i próbuje popisać się erudycją: "Było to BARDZO WYMAGAJĄCE WYZWANIE"

Mnie nigdy nie obchodził los Wodzianek, ale raczej to jak zawstydzające, czy obleśne było to dla gości, którzy musieli się godzić na to, by Wojewódzki i widzowie oglądali ich reakcję na Wodziankę. Wojewódzki udaje, że dobry dla ukrytych gejów, a im też nie oszczędził tego przyglądania się. Nawet większa atrakcja była w obserwowaniu jak gej reaguje na Wodziankę, czy się czasem nie wyda swoją reakcją, a co odpowie na zaczepkę. O wiele gorsze niż dla gości kobiet. Dla mężczyzn hetero też nie było to przyjemne, bo są rzeczy, które robi się prywatnie, a nie publicznie. Dla mężczyzn nieśmiałych, czy religijnych takie zaczepki były jeszcze większym problem. Co innego jeśli dziewczyna sobie jest tak ubrana i tyle, a co innego zmuszanie do patrzenia, oczekiwanie na reakcję, czy jakieś pytania. Główną ofiarą tego przedstawienia byli goście Wojewódzkiego. Wielu ludzi pamięta podobne sytuacje zawstydzania, czy wypytywania, np. ze spotkań, czy imprez rodzinnych i szczerze tego nie znosi.