KONIEC Wodzianek u Wojewódzkiego! Półnagie modelki już nie podają wody w jego show

Buburrek 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Wątpię żeby te kobiety, które przecież same biły się o to żeby tam występować i pokazywać swoje roznegliżowane ciało, myślały o swoim występie w kategorii szowinizmu. Co innego, jeśli osoba jest zmuszana do takich praktyk, co innego jeśli sama się tam zgłasza dla pięciu minut wątpliwej sławy, nie dla ratowania bytu siebie czy rodziny. Skoro coś takiego nie godzi w godność takiej Pani, to po co na siłę wmawiać jej że jest inaczej? To tylko swiadczy o niej i każdy może wysnuć odpowiedni wniosek z takiej postawy :).