Kuba Wojewódzki przyznaje, że ŚCIEMNIAŁ z odejściem z TVN: "Dziennikarstwo to weryfikacja źródeł, a nie bezrefleksyjne kopiuj wklej"

W czwartek Kuba Wojewódzki wywołał w rodzimych mediach małe trzęsienie ziemi. Nieoczekiwanie ogłosił bowiem, że po 20 latach postanowił odejść z TVN, publikując swoje zdjęcie z logiem stacji w czerni i bieli. Pod postem wypowiadały się tabuny jego znanych znajomych, a niektórzy z nich żałowali, że nie zdążyli się do niego wybrać na kanapę.

Dziennikarstwo to poszukiwanie informacji, a nie bezmyślne przepisywanie ich z Instagrama. Dziennikarstwo to weryfikacja źródeł, a nie bezrefleksyjne kopiuj wklej. Dziennikarstwo to zasada należytej staranności, a nie tandetne odpieprzanie chałtury - poucza po fakcie.