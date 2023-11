Wojciech Bojanowski rozstał się z partnerką! "Moje dziecko będzie wychowywało się w "rozbitej rodzinie" i to Z MOJEJ WINY"

Gość 19 min. temu zgłoś do moderacji 53 2 Odpowiedz

Bardzo ładnie powiedział o byłej partnerce. Jak zostaliśmy rodzicami po wielu latach starań to powiedziałam do męża, że cokolwiek się wydarzy, nawet jeśli kiedyś się rozstaniemy, to do końca życia będę mu wdzięczna za to, że mamy dziecko... Oboje tak czujemy.