Wojciech Korda walczy o powrót do zdrowia po SZEŚCIU UDARACH. "Jest pod stałą opieką lekarzy"

Ważne 25 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Nie da się już czytać komentarzy prostych ludzi powtarzających ślepo, ze karma wróciła. Ludzie, karma nie wraca. Chorują i dobrzy ludzie i źli. A najczęściej jest tak, ze to właśnie dobrzy na tym świecie cierpią okropnie, a źli ludzie żyją bez zmartwień. Przykład : czemu winne jest nowonarodzone dziecko chore np. onkologicznie? Przecież nic złego nie zrobiło, jest czyste, a cierpi. I z jakiego powodu karma do niego wróciła? Zacznijcie myśleć. Zacznijcie myśleć samodzielnie.. A jak już do zwolenników teorii, ze karma istnieje, to radze trochę poczytać, to dowiecie się, ze w karmie chodzi o to, ze jak już wraca - to w kolejnym życiu, po śmierci. Wiec zastanówcie się trochę 😉 bo aż czuje zażenowanie czytając o rzekomej karmie