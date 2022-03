Wojciech Mann DRWI z wywodu Moniki Richardson o estetyce i garniturach z Mediolanu: "Duża ulga, ŚWIATEŁKO W TUNELU BEZNADZIEI"

ITO 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 9 Odpowiedz

a ja sie pytam dlaczego nasz rząd dba tak bardzo o interesy Ukrainy a nie Polakow? Caly czas slysze ze chca zniszczyc Rosyjska gospodarke a co bedzie z nasza? Przeciez bez wegla nie damy rady? Dlaczego nie pokaza dokladnie z czego bedzie finansowana pomoc uchodzcom? Z naszych polskich podatkow? Powinno nas sie napierw zapytac czy my tego chcemy a nie decydowac za nas. Mam nadzieje ze wktorce odwloaja Morawieckiego i Kaczynskego. W mojej ocenie dzialaja na szkode kraju. Zastanowilsice sie dlaczgo Polska tak walczy o Ukraine a Niemcy, Francja i Wegry juz nie? Zastnowilsice sie dlaczego USA ktorre ma 330 milionow obywateli chca wzieciac 100 tys Ukraincow? A my z 37 milionami mamy ich juz 2.5 miliona? Czy nasze sklepy, rolnicy nauczyliele, komunikacja, lekarze dadza rade z taka ilioscia ludzi? To nie jest jeszcze koniec wojny. Do konca roku moze byc tutaj extra 20 miliow ludzi. Naprawde uwazcie ze nasz kraj to udzwignie? Myslicie ze poco tworza Holdingi teraz rolnicy? Mozna t kasowac i udawac ze lud sie cieszy i jest cacy. Ale to samo wktorce peknie i wowczas niewiadomo cos ie stanie