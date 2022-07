Wojciech Modest Amaro o wiernych, którzy dokonują apostazji: "Wielu ludzi NARZEKA. Jezusa odnajdziesz TYLKO W KOŚCIELE"

Zostawiłem za sobą całkowicie swoje życie i staram się żyć "stylem Maryi". (...) Pan posłał nas w miejsce zupełnie dla nas nieznane, powołał do rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy. Jezus z rybaka zrobił pasterza. I z kucharza może zrobić kogo tylko chce - przemawiał do zebranych.

Podczas jego wywodu doszło też do zaskakującej sytuacji, bo postanowił zahaczyć również o temat rosnących wskaźników apostazji , szczególnie wśród młodych. Nawrócony kucharz zauważa, że narzekania na kler nie brakuje, a niektórzy odchodzą na zawsze, ale przecież tylko w Kościele wierni mogą odnaleźć Jezusa. Jak cytuje portal Onet, Amaro apelował jeszcze do gości Festiwalu, aby "byli posłuszni Bogu jak ufające dziecko" .

Wielu ludzi narzeka na Kościół, na księży, z tego powodu też z Kościoła odchodzą. Ja dziś wiem jedno: Jezusa odnajdziesz tylko w Kościele. To jest zgoda na wypełnienie się woli Bożej w swoim życiu. Nie ma szuflad dla Pana Boga. Trzeba zaprosić go do każdej przestrzeni swojego życia, a nie tylko do tych, o których myślimy, że są dla niego przeznaczone - mówił.