Wojtek Sawicki odpowiada na komentarze, że "jest warzywem": "Tak, PRZYPOMINAM DORODNEGO PORA"

Wojtek Sawicki , niepełnosprawny bloger z zanikiem mięśni, od jakiegoś czasu pokazuje w sieci swoją codzienność. Założyciel profilu Life on Wheelz wcześniej pisał o popkulturze, a z biegiem czasu doszedł do wniosku, że nie powinien już ukrywać niepełnosprawności, bo swoją postawą może pomóc wielu osobom wstydzącym się swojego stanu. Wojtek często żartuje z samego siebie, ale też pisze o bardzo poważnych zagadnieniach, głównie tych dotykających osób niepełnosprawnych.

Ja mam twardą skórę, bardziej interesuje mnie to pod kątem taktyki radzenia sobie z ableizmem - zastanawia się Sawicki na Insta Story. Przypomnijmy: ableizm to dyskryminacja i niechęć wobec osób niepełnosprawnych, która może być realizowana między innymi przez chamskie komentarze. Jak tak głębiej się zastanowić, to pewnie wynika to z wielu kwestii. Na przykład z braku empatii, strachu, poczucia pozornej bezkarności w internecie, chodzi też o niewiedzę - kontynuował Sawicki.