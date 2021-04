Wojtek Sawicki z humorem o tym, jak czuje się po szczepionce na COVID: "Choroba w końcu okazała się przydatna"

Truth 41 min. temu zgłoś do moderacji 35 22 Odpowiedz

Jestesmy dziwnym narodem. Wystarczy że ktoś jest chory, na wózku, niepełnosprawny to od razu aureola na głowę i jazda z podziwem i innymi zachwytami. A co on święty jest? Nie wiecie jaki jest prywatnie w domu, dla swoich opiekunów, rodziny. Nic nie wiecie, tylko tyle na ile on Wam pozwala zobaczyć. Nie każdy chory ma super charakter i piękne serduszko, to mit. Chorzy ludzie tez potrafią być wredni, a tu od razu o maj gad jaka inspiracja. Troche dystansu i zdrowego rozsadku. Nad nim piejecie nie wiadomo czemu a kilka artykułów niżej jedziecie po zdrowych, zdolnych, pieknych i bogatych, np Lewandowskich i ich córkach. Nazywacie jego córeczkę brzydką a tutaj pan chory pozbawiony wszelkich walorów nagle wielbiony i same słit komentarze. Że jaki on cudowny i w ogóle go kochacie nawet go nie znając, a tamtych nienawidzicie tez ich nie znając. Nie cierpie takiej postawy hipokryci za dychę