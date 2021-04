Karolinę Szostak zalała FALA HEJTU po tym, jak zdradziła termin szczepienia na COVID

Ludzie 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Jak można być tak lekkomyślnym i pokazać w internecie w jakim dniu, pod jakim adresem i w jakiej godzinie się będzie? Czy ludzie w tym próżnym biegu po chwilę uwagi już całkiem postradali rozum? Jak można upubliczniać takie prywatne informacje? Widzę, że hamulce już całkowicie puszczają. Oni niczego się nie uczą? Przecież kilka miesięcy temu Kinga R pokazała w internecie bilet lotniczy, a jeden bloger dzięki ujawnionemu przez nią kdowi QR dostał dostęp do jej danych, nawet do numeru jej karty kredytowej. Miała szczęście, że to ktoś uczciwy i zwrócił jej uwagę zanim ktoś jej narobił problemów. Za co mu nawet nie podziękowała. Co za bezmyślność tych "gwiazdek". Myślałam, że ta Karolina rozsądniejsza. Dojrzali ludzi, a gorzej jak dzieci.