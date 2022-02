Wojtek Sawicki pozuje w MAKIJAŻU: "Nigdy nie musiałem się PŁCIOWO DEFINIOWAĆ. Mogłem być po prostu sobą!"

Co sądzę o pojęciu męskości? Szczerze mówiąc to rzadko o nim myślę. Nie jest to temat, który spędza mi sen z powiek. Dlaczego? Gdyż w zasadzie nigdy nie musiałem się płciowo definiować. Nigdy nie czułem konieczności wpisywania się w określony wzorzec męskości. Co prawda uważam się za mężczyznę, ale nie mam potrzeby tego w żaden sposób manifestować. Społeczeństwo też ode mnie tego nie oczekuje. Podejrzewam, że może mieć to związek z tym, że jestem osobą z niepełnosprawnością. Ze względu na mój stan zdrowia nikt nie wymagał ode mnie tego, żebym swoją postawą życiową reprezentował stereotypowo "męskie" cechy - wyznał.