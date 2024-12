Wpadka Donalda Trumpa na spotkaniu z księciem Williamem. Znów złamał królewski protokół

Choć do zaprzysiężenia nowego prezydenta USA jeszcze nie doszło, nie zamierza on bezczynnie czekać. Donald Trump już spotyka się z innymi politykami i uczestniczy w szeregu wydarzeń o charakterze mniej bądź bardziej politycznym.

Donald Trump na otwarciu katedry Notre-Dame

Wpadka Donalda Trumpa na spotkaniu z księciem Williamem. Okazał brak szacunku

Szczególną uwagę mediów przykuło spotkanie sam na sam Donalda z royalsem, do którego doszło w paryskiej rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii. Wszystko za sprawą zachowania tego pierwszego. 78-latek zaliczył bowiem wpadkę i witając się z księciem, złamał królewski protokół. Do sieci trafiło nagranie, na którym widzimy, jak polityk nie tylko jako pierwszy wystawia dłoń w kierunku syna króla, ale i poklepuje go po ramieniu. Sądząc po minie i zachowaniu niewzruszonego Williama, najpewniej nie spodziewał się po kontrowersyjnym Amerykaninie niczego innego. Zaznaczmy, że obie czynności, których dopuścił się prezydent USA, są niezgodne z etykietą królewską. W kontakcie z błękitnokrwistymi należy poczekać, aż to oni jako pierwsi podadzą rękę. Faux-pas jest też inicjowanie zbędnego kontaktu fizycznego.