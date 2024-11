Wnuczka Donalda Trumpa wstawiła do sieci RODZINNE zdjęcie. Załapał się nawet Elon Musk, a internauci dopytują: "Gdzie jest pierwsza dama?"

Donald Trump zwyciężył 60. wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, zdobywając aż 295 głosów elektorskich. Tym samym przejdzie do historii jako drugi człowiek, który po kadencji przerwy powraca do Białego Domu. Eksperci polityczni jak zawsze w tego typu sytuacjach zajmują odmienne stanowiska. Do głosu doszli również śledzący wydarzenia zza oceanu reprezentanci polskiego przemysłu rozrywkowego, na ogół nieprzychylnie nastawieni do kandydata Partii Republikańskiej, którzy demonstrują swoje niezadowolenie na najróżniejsze sposoby.