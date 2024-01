Wpadka Żurnalisty podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem! Polityk SZYBKO go poprawił

Tomi 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ludzie chcą kobiecych emocji Hołowni, chcą jadu i złowrogiego spojrzenia sprzedajnego Tuska lub marudzenia Kaczyńskiego tańczącego z Rydzykiem i kiedy nagle pojawia sie Konfederacja....czyli prawda, logika, ciężka praca, opanowanie, kultura osobista i walka o nornalność to ludzi boli. Żyjemy w czasach idy00tów intelektualnych i większość komentarzy szczególnie od kobiet które nie mają pojęcia o poltyce jest słabe. One lecą na miłe puste słowka ( jak w nieudanych relacjach też pobrały sobie cwaniaków od mowy miłości ale na tym sie skonczyło ) i te ćwierć mądrości próbują artykułować online. Dramat całego spoleczestwa ze zamiast myślacych ludzi wybrali znowu starych dziadów ktorzy mowią te same rzeczy od 30 lat!