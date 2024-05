WŚCIEKŁA Sarah Ferguson ucisza publiczność na Festiwalu w Cannes. Heidi Klum wszystko nagrała (WIDEO)

Sarah Ferguson zyskała rozpoznawalność, wiążąc się z księciem Andrze jem . Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1986 roku i doczekała się dwóch córek, Beatrycze oraz Eugenii . Niestety, ich płomienne uczucie dość szybko wygasło, a kryzys w związku poskutkował rozwodem, od którego minęły już niemal trzy dekady. Mimo rozstania z synem królowej Elżbiety II, Sarah wciąż formalnie pozostaje księżną Yorku. Co prawda, 64-latka co prawda nie pełni żadnych oficjalnych funkcji w brytyjskiej rodzinie królewskiej, lecz zdarza jej się uczestniczyć w niektórych arystokrackich wydarzeniach. Na początku rogu o Ferguson pisano głównie w kontekście jej problemów ze zdrowiem . Krótko po tym, jak wygrała walkę z rakiem piersi, media poinformowały, że księżna ma czerniaka.

Wściekła Sarah Ferguson ucisza publiczność na Festiwalu w Cannes

Po wkroczeniu na scenę, Sarah Ferguson warknęła w stronę publiczności, próbując ją uciszyć. Księżna, odziana w srebrną sukienkę wartą 65 tysięcy złotych, ostro skrytykowała rozmowną publiczność za to, że zamiast jej słuchać, szuka "następnej imprezy" . Następnie dała wykład na temat zmian klimatycznych i ochrony klimatu. Co ciekawe, przemowa 64-latki trafiła do sieci, a wszystko dzięki... Heidi Klum , która opublikowała nagranie na InstaStories.

Cicho! Wyjątkowy Simon de Pury wykonał dziś wieczorem niesamowitą robotę, to jest wspaniałe. Wszystko, co chcę powiedzieć wam, zgromadzonej na tej sali, to: przestańmy, przestańmy, przestańmy! Widzieliście? Odsunęłam mikrofon, ponieważ wszyscy mówicie: "Chcę iść, gdzie jest następna impreza? Co będziemy dalej robić?" - mówiła ze sceny, a następnie poruszyła temat niszczenia planety i działalności Fundacji amfAR.