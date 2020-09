Wtulona w Roberta Anna Lewandowska pluska się w basenie z dryfującym butem w tle (FOTO)

Abba 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 9 Odpowiedz

Niech wypoczywa i cieszy się miłością i tym co ma. Innym nie w smak, że jej się wiedzie. P.Maja mogłaby zamilknac. Nikt nie wiedział o jej istnieniu dopóki się nie przyczepiła jak rzep do znanej osoby. Niech sobie Stasko przypomni listę hejtujaca pisarzy i wkładanie ich do worka: seksista. Wrzucala jak leci, bezrefleksyjnie, hejtujaca i napietnujac. Na miejscu Lewandowskiej zmiotlabym ją procesem o zniesławienie i mimo ostrzeżenia dalej brnie kwiczac że nie będzie miała za co żyć. Dorosłość polega na tym że bierzemy odpowiedzialność za to co się wyprawia.