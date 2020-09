Anna Lewandowska próbuje ratować wizerunek, pokazując, że ma boczki (?) (FOTO)

Właściwie trudno zrozumieć, co kierowało Anną Lewandowską, kiedy wrzuciła do sieci nagranie swojego wesołego tańca w "stroju" grubszej dziewczyny. Trenerka w opisie sugerowała, że chciała w ten sposób pokazać, że ma dystans do siebie i do krytykujących jej sylwetkę - zarówno opinii o tym, że jest zbyt "duża" i zbyt szczupła, oraz zaapelować do kobiet, by przestały wzajemnie oceniać swój wygląd. Do tego wszystkiego "Lewa" próbowała wpisać się w popularny w sieci nurt "ciałopozytywności", co w zestawieniu z filmikiem w "fat suicie" wypadło po prostu komicznie i absurdalnie.